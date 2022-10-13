Китайский FAW планирует экспортировать подержанные автомобили в Россию

Китайская компания FAW планирует поставить в Россию около пяти тысяч подержанных автомобилей. Как сообщил портал "Китайские автомобили" со ссылкой на местные СМИ, это будут и европейские марки, например, Volkswagen.

Официального подтверждения этой информации пока нет. На данный момент FAW уже занимается поставками подержанных машин в другие страны. Так, б/у автомобили отправляют в Иорданию и Казахстан.

О каких моделях может идти речь? Сколько будут стоить такие машины?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.