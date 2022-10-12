Боррель заявил, что НАТО могла не выполнить обещаний перед Россией

Фото: depositphotos/borkus

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО могла не выполнить обещания перед Россией, передает РИА Новости.

Тем не менее, по его словам, это не оправдывает происходящего вокруг Украины.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что победа России в противостоянии на Украине станет поражением НАТО. По мнению политика, после победы Владимира Путина мир станет более опасным и уязвимым.

Помимо этого, генсек отметил, что поддержка Украины со стороны Альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является частью этого противостояния.

Лавров обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!