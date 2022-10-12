Автоэксперты рассказали, какие шины лучше использовать зимой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Шипованные шины лучше использовать при частых поездках за город, а "липучки" – при передвижении по городу. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что при большой скорости, более 100 километров в час шипы могут срываться с дороги при отсутствии схватки.

"Представьте себе: идет лед-лед, и тут выпадает снежок свежий с толщиной до 3–5 сантиметров, и этого снега хватает на то, чтобы колеса не цеплялись за твердую поверхность, и происходит срыв автомобиля", – пояснил Канаев.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов отметил, что шипы полезны при троганье с места и в последний метр торможения. Такие шины необязательны в городских условиях и там, где много снега.



"Я как человек с тридцатипятилетним стажем всегда всем советую использовать "липучку", то есть в данном случае я считаю, что новые, неизношенные шины на "липучке" – они намного безопаснее", – высказал свое мнение Холодов.

Зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев поведал, что для загорода нужна шипованная резина, так как там не всегда хорошо убирают снег.

Автоэксперты прокомментировали и опасность покупки подержанной резины. По мнению Холодова, колеса "с рук" покупать можно, но нужно понимать, что это кот в мешке.

"То есть, может быть, резина имеет кучу дефектов, но их не видно, потому что все надуто, а там внутри, может, куча заплат стоит. Или неизвестно, как она хранилась. Ее же еще надо правильно хранить. Покупка подержанной резины – в некотором плане, это лотерея", – сказал Холодов.

Канаев, в свою очередь, рекомендовал обратить внимание еще и на производителя шин. По его словам, качественная резина может прослужить и 10 лет при правильном использовании.

Ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр рассказал, что езда на зимней резине в теплую погоду приведет к ухудшению управляемости автомобилем и повышенному износу шин. Эксперт пояснил, что зимние шины мягче и имеют другой температурный режим работы. По его словам, шипы из мягкой резины могут вылетать, что доставит неудобства другим водителям.



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