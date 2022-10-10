Автоэксперт назвал риски ранней смены резины

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Езда на зимней резине в теплую погоду приведет к ухудшению управляемости автомобилем и повышенному износу шин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента "Национального автомобильного союза" Яна Хайцеэра.

Эксперт пояснил, что зимние шины мягче и имеют другой температурный режим работы. По его словам, шипы из мягкой резины могут вылетать, что доставит неудобства другим водителям.

Хайцеэр рекомендовал менять резину, когда температура воздуха опустится ниже 5 градусов. Он пояснил, что минусовая температура для большинства людей наступает внезапно.

"Управляемость автомобиля на зимних шинах в теплую погоду хуже, хотя большинство людей это особо не заботит и разницы они не почувствуют. Машина чуть больше "плывет", но езда на мягкой резине может показаться комфортнее. Есть и проблемы для экологии – поскольку резина быстрее стирается, увеличивается количество вредных выбросов", – заключил Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что первое место по числу автомобильных краж в России занял Hyundai Santa Fe. За этот год на корейскую машину пришлось порядка 40% подобных страховых случаев. В антирейтинг также вошли Kia Sportage (20%) и Hyundai Tucson (13%). С начала 2022 года средняя выплата пользователям Hyundai в связи с угоном составляла более 2,4 миллиона рублей.



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