Эксперт не увидел перспектив для массового выпуска электромобилей в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не увидел перспектив для массового выпуска электромобилей в РФ. Об этом сообщает радио КП.

По словам специалиста, в России отсутствует необходимая инфраструктура для таких транспортных средств. При этом, как подчеркнул эксперт, популярность электромобилей проходит и в Европе в том числе из-за подорожания электроэнергии и приостановки выдачи государственных субсидий.

"Электромобиль можно заряжать в крайне небольшом количестве точек по необъятной нашей стране, и кто им будет пользоваться? Из многоквартирных домов будут выбрасываться на удлинителе розетки, чтобы заряжать автомобили? Да нет, конечно, это все ориентировано на государственных заказчиков, и будет продано совершенно небольшое количество автомобилей", – пояснил Шапарин.

Он выразил мнение, что на сегодняшний день спрос на электромобили в России наблюдается лишь среди двух категорий граждан: владельцев частного жилого фонда и очень состоятельных людей, которые приобретают, например, Tesla.

"Они имеют возможность поставить всю зарядку дома и получают классную машину, которая шикарно едет, ни один двигатель внутреннего сгорания таких эмоций от вождения не даст", – заключил эксперт.

Ранее Сергей Собянин заявил, что через 15 лет порядка 90% жителей столицы будут передвигаться по городу на электротранспорте. При этом через 10 лет, по прогнозу мэра, пользоваться электротранспортом будут 70% горожан. Мэр также уточнил, что в настоящее время 50% москвичей передвигаются на электротранспорте.



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