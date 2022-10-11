Генсек НАТО заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением Альянса

Фото: TACC/Stephanie Lecocq/EPA

Победа России в противостоянии на Украине станет поражением НАТО. Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны государств Североатлантического альянса.

"Важно, чтобы Украина победила. Потому что если (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Кроме того, он заявил, что поддержка Украины со стороны Альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта. При этом Столтенберг отметил, что НАТО не является частью конфликта.

10 октября генсек Альянса провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого осудил удары по украинским городам и пообещал продолжать помогать Киеву. Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".

Генсек НАТО пообещал продолжить поддержку Киева после ударов ВС России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!