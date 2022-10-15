"Мой район. Навигатор": обновленный сквер вдоль улицы Академика Лисицына

Новое место для прогулок появилось у жителей Тимирязевского района Москвы. В сквере вдоль улицы Академика Лисицына теперь есть всё, чтобы провести время всей семьей: для любителей активного образа жизни организовали две спортивные площадки, для детей сделали игровую зону. На нее выделили более трехсот квадратных метров.

В сквере сделали и качели, и современные игровые комплексы с горками, мостиками и другими конструкциями. Для владельцев животных построили площадку, где можно не только выгуливать, но и дрессировать собак.

Еще всю территорию сквера дополнительно озеленили: высадили свыше семисот кустарников, разбили цветники и привели в порядок газоны. К зиме обустроят каток с искусственным льдом и поставят многофункциональный павильон с пунктом проката коньков и раздевалками.