09:15Город
"Мой район. Навигатор": павильон для речных трамваев устанавливают на Москве-реке
Электробусы на Москве-реке? Это возможно! До конца года электрические суда выйдут на первый, пока тестовый маршрут "Парк Фили – Киевский вокзал".
Для зарядки и швартовки инновационных речных трамваев возле вокзала сейчас устанавливают новый причал. Выглядит он как павильон. В ожидании поездки пассажиры смогут посидеть там в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом.
Расписание всех рейсов будет указано на медиаэкранах. Первый причал ждут серьезные испытания. Специалисты протестируют все системы безопасности и работу зарядки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.