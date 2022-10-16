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"Мой район. Навигатор": павильон для речных трамваев устанавливают на Москве-реке

"Мой район. Навигатор": павильон для речных трамваев устанавливают на Москве-реке

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Для зарядки и швартовки инновационных речных трамваев возле вокзала сейчас устанавливают новый причал. Выглядит он как павильон. В ожидании поездки пассажиры смогут посидеть там в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом.

Расписание всех рейсов будет указано на медиаэкранах. Первый причал ждут серьезные испытания. Специалисты протестируют все системы безопасности и работу зарядки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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