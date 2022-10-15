"Мой район. Навигатор": теннисный корт в Таганском районе

Увлекательные спортивные состязания и тренировки ждут жителей Таганского района. Чтобы стать их участником, надо всего лишь приобрести теннисные ракетки и мячи, а корт уже есть.

Его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома номер 13а.

Как рассказал председатель теннисного клуба "Таганский" Виктор Громов, отличает площадку наличие покрытия хард. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.