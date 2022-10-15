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Новости

15 октября, 19:05

Спорт

"Мой район. Навигатор": теннисный корт в Таганском районе

"Мой район. Навигатор": теннисный корт в Таганском районе

Мемориальная доска в честь Всеволода Боброва появилась в Москве

"Мой район. Обратная связь": теннисный корт в Таганском районе Москвы

Новости регионов: подросток выиграл финал гонок в Ростове

"Мой район. Навигатор": теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах 2023 года

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

Два чемпиона в фигурном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин поссорились в Сети

Увлекательные спортивные состязания и тренировки ждут жителей Таганского района. Чтобы стать их участником, надо всего лишь приобрести теннисные ракетки и мячи, а корт уже есть.

Его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома номер 13а.

Как рассказал председатель теннисного клуба "Таганский" Виктор Громов, отличает площадку наличие покрытия хард. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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