"Мой район. Навигатор": благоустройство лесопарка "Кусково"

Лучшее место для осенних прогулок в столичном районе Вешняки – лесопарк "Кусково", там заканчивают работы по благоустройству. Приводят в подарок все 287 гектаров. Специалисты постарались воссоздать исторический ландшафт, осовременить инфраструктуру, сохранив при этом экологию.

Для детей разного возраста в парке построили девять площадок с уникальным оформлением. Каждая посвящена персонажу из русских сказок. Например, одна из площадок – вотчина Лешего.