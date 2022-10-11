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"Мой район. Навигатор": благоустройство лесопарка "Кусково"

"Мой район. Навигатор": благоустройство лесопарка "Кусково"

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Лучшее место для осенних прогулок в столичном районе Вешняки – лесопарк "Кусково", там заканчивают работы по благоустройству. Приводят в подарок все 287 гектаров. Специалисты постарались воссоздать исторический ландшафт, осовременить инфраструктуру, сохранив при этом экологию.

Для детей разного возраста в парке построили девять площадок с уникальным оформлением. Каждая посвящена персонажу из русских сказок. Например, одна из площадок – вотчина Лешего.

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Сюжет: "Мой район"
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