В Москве завершается благоустройство возле станций "Варшавская" и "Каховская" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершают благоустройство территорий возле станций "Варшавская" и "Каховская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что главной задачей является создание удобных маршрутов к станциям для местных жителей и приезжающих в районы на учебу или работу.

В рамках благоустройства рабочие убрали под землю воздушные кабели, что улучшило визуальный облик пространства и обеспечило безопасность эксплуатации коммуникаций.

"Расширили тротуары, сейчас проводим работы по замене их покрытия, обновляем асфальт на проезжей части, обустраиваем удобные парковочные карманы, заменим остановки общественного транспорта. Комфортный пешеходный маршрут соединит станции метро "Севастопольская" и "Каховская", пройдет благоустройство сквера на Азовской улице, Чонгарского бульвара и пространства около станции "Варшавская", – отметил Бирюков.

Возле станций установят почти 400 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. В общей сложности на территориях высадят свыше 100 деревьев и более 4,9 тысячи кустарников.

Основные работы по благоустройству планируется завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что в Москве создали пешеходный маршрут через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро. Бирюков рассказал, что на маршруте протяженностью 1,5 километра сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход и провели освещение. Рабочие уложили покрытие из специальной террасной доски темно-коричневого цвета площадью 1,4 тысячи квадратных метров.



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