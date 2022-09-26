Бочкарев: начата проходка 2-го тоннеля на перегоне "ЗИЛ" – "Крымская" Троицкой линии метро

13:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о запуске строительства левого перегонного тоннеля от будущей станции "ЗИЛ" к строящейся станции "Крымская" столичного метрополитена.
"Спустя месяц после старта первой тоннелепроходки между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона", – заявил представитель мэрии.
По словам Бочкарева, в работах задействован тоннелепроходческий щит "София". Комплексу предстоит пройти примерно 1 770 метров на глубине вплоть до 28 метров.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что щит "София" работает в сложных геологических условиях.
"Трасса тоннеля пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, путями МЖД Павелецкого направления между платформами Тульская и Верхние котлы, а также под соединительной веткой с МЦК", – объяснил эксперт.
Кравцов напомнил, что на центральном участке Троицкой ветки метро задействованы еще четыре 6-метровых тоннелепроходческих щита.
Согласно объявленным планам, Троицкая линия метро длиной порядка 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строители завершили проходку первого тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро. Градоначальник посетил церемонию окончания работ на участке "Народное Ополчение" – "Звенигородская".
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