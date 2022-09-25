Эскалатор на станции метро "Римская" закроют с 30 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Эскалатор на станции метро "Римская" закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Речь об эскалаторе в переходе между станцией Люблинско-Дмитровской линии и станцией "Площадь Ильича" Калининской линии. Отмечается, что ремонтные работы пройдут в период с 30 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 8 ноября закроют эскалатор в переходе со станции "Тверская" Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию. Это также связано с ремонтными работами.

В середине сентября стало известно об изменении режима работы эскалаторов на 13 станциях метро. Речь идет о станциях мелкого заложения, где для спуска пассажиры использовали лестницу: теперь эскалаторы там будут работать на спуск и подъем.

