Путин объяснил действия армии в Крыму необходимостью восстановить водоснабжение региона

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции российские военные обеспечили водоснабжение Крыма. Об этом сообщает РБК.

"В Крыму проживают 2,5 миллиона человек. [Власти Украины] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий", – объяснил глава государства.

Президент России подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту вынуждает российские власти проработать сообщение с Крымом по территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Вода из Днепра поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу до 2014 года. Впоследствии украинские власти перекрыли водоснабжение полуострова с помощью дамбы.

Военные РФ уничтожили бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал, 26 февраля. В начале марта стало известно, что в канал поступила вода из Днепра.

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