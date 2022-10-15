Реконструкция Южного речного вокзала завершится к лету 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Реконструкцию Южного речного вокзала в Москве планируют завершить к лету следующего года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что многие годы здание использовалась не по назначению – в нем находился рынок и магазин игрушек.

"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы возвращаем зданию изначальное смысловое значение – объект транспорта с современной технологичной адаптацией к нуждам пассажиров. Ввод идет по плану, к лету следующего года объект будет полностью сдан с благоустроенной территорией, созданием пешеходных связей", – заявил Ликсутов.

По его словам, в настоящее время процесс реконструкции завершен на 70%. В частности, рабочие уже выполнили все основные работы с конструктивными элементами. В данный момент специалисты ведут работу по внутренней и внешней отделке, а также обустройство коммуникаций.

"Полностью поменяем причальную инфраструктуру, для того чтобы речные суда, когда будут причаливать к берегу, могли получить электричество и воду, не загрязняя прилегающую акваторию", – заключил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый этап работ по реконструкции Южного речного вокзала, предусматривающий капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории, планируют завершить осенью. Оставшаяся территория будет благоустроена к 2023 году после ввода в эксплуатацию коммерческой застройки вблизи вокзала.

Южный речной вокзал полностью реконструируют к лету 2023 года

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