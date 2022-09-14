Полисы ОСАГО подорожали для лихачей

Полисы ОСАГО подорожали, но не для всех. Лихачам придется платить больше. А безаварийным водителям предложат более выгодные условия.

Максимальный базовый тариф ОСАГО с 13 сентября вырос на рекордные 26%, но есть и хорошая новость: минимальная ставка на столько же стала ниже. Другими словами, страховые компании теперь получили возможность оценивать своих клиентов в более широком диапазоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.