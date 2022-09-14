Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 22 сентября

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 22 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажиров временно не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого в указанных аэропортах РФ было установлено ограничение на полеты до 16 сентября текущего года. Тогда из-за ограничений перевозчикам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.

