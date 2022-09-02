В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 сентября

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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022 года", – говорится в сообщении Росавиации.

Для пассажиров не будут работать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого в указанных аэропортах РФ было установлено ограничение на полеты до 4 сентября текущего года. Тогда из-за ограничений перевозчикам посоветовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что отечественным авиакомпаниям открыли коридор для "укороченных" рейсов в Сочи и Турцию. С полуночи 30 августа перевозчикам позволили выполнять рейсы, время полета которых уменьшилось примерно на 30 минут. Как сообщили в российском СМИ, решение о запуске еще одного маршрута приняли на совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения.

