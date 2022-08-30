Российским авиакомпаниям открыли коридор для "укороченных" рейсов в Сочи и Турцию. 30 августа с полуночи они могут летать через зону, закрытую из-за спецоперации. Как сообщили в РБК, решение о запуске еще одного маршрута приняли на совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения.

Время в пути должно сократиться примерно на полчаса. Коридором могут пользоваться не более 15 рейсов в час, которые летят в Сочи и Турцию. Все остальные рейсы по-прежнему выполняются через воздушное пространство Казахстана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.