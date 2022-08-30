Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

11:15

Российским авиакомпаниям открыли коридор для "укороченных" рейсов в Сочи и Турцию

транспорттуризмвидеоЕвгения Мирошкина

Российским авиакомпаниям открыли коридор для "укороченных" рейсов в Сочи и Турцию. 30 августа с полуночи они могут летать через зону, закрытую из-за спецоперации. Как сообщили в РБК, решение о запуске еще одного маршрута приняли на совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения.

Время в пути должно сократиться примерно на полчаса. Коридором могут пользоваться не более 15 рейсов в час, которые летят в Сочи и Турцию. Все остальные рейсы по-прежнему выполняются через воздушное пространство Казахстана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать