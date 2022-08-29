Тоннеллепроходческий щит запустили на Троицкой линии метро

На Троицкой линии метро запустили тоннеллепроходческий щит от станции "ЗИЛ" до "Крымской". Строители рассказали, что работа очень сложная, в том числе и из-за особенностей почвы.

Но в итоге для москвичей откроют линию длиной в 40 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.