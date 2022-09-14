На юге Москвы завершили ремонт Чурской эстакады

Капитальный ремонт Чурской эстакады на юге Москвы завершился. Сооружение отремонтировали впервые с 2003 года, отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

Работы велись в четыре этапа, полосы движения перекрывали по очереди. На эстакаде заменили защитный бетонный слой дорожного полотна и гидроизоляцию, очистили деформационные швы, обновили ограждение и асфальт. Также там восстановили и укрепили насыпь, очистили пролеты и стойки опор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.