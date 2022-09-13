Страховые компании расширили коридор тарифов на ОСАГО с 13 сентября

С 13 сентября страховые компании расширяют коридор тарифов по "автогражданке". Соответственно, поднимут верхнюю границу базовой ставки полиса ОСАГО.

Для легковых автомобилей она может доходить до 7 535 рублей. Увеличением тарифов, считают эксперты, хотят стабилизировать рынок ОСАГО. Ведь многие страховщики оказались в сложном положении после быстрого роста цен на запчасти и резкого удорожания стоимости ремонта и услуг. Так что некоторые компании могут просто не пережить зиму, а водители останутся без выплат.

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