Система оплаты проезда Face Pay заработала на всех станциях МЦК

На всех станциях МЦК теперь есть Face Pay. Это сервис бесконтактной оплаты проезда. К системе можно подключиться через приложение "Метро Москвы", это сделали уже более 190 тысяч пассажиров.

Таким образом, теперь Face Pay действует на более чем 280 станциях метро и МЦК. В будущем система станет доступна для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в "Аэроэкспрессе". На станциях МЦД Face Pay начнут тестировать уже в 2023 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.