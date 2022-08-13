В России начали разбирать самолеты, сообщают СМИ. По их данным, на детали пошли уже как минимум два борта крупнейшего перевозчика.

Уточняется, что с начала июля не взлетели около 50 самолетов. Безопасно ли использовать бывшие в употреблении детали и повлияет ли это на стоимость авиабилетов – в сюжете телеканала Москва 24.