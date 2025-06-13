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13 июня, 17:15

Транспорт

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

FlyDubai отменила все рейсы из Москвы в Дубай из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к массовым отменам рейсов. Так, авиакомпания FlyDubai отменила все ближайшие вылеты из Москвы в Дубай и уже пообещала вернуть деньги трем тысячам пассажиров.

Политологи называют ситуацию крайне напряженной. По словам специалистов, удары Израиля привели к жертвам среди мирных граждан и высокопоставленных представителей иранского истеблишмента. Возможны дальнейшие шаги со стороны Ирана – от асимметричного ответа до начала военных действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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