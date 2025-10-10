В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, внутренней стороне Садового кольца в районе Крымского моста. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.