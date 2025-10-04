Эскалаторы установили на строящейся станции столичного метро "Народное Ополчение"

На строящейся станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии завершили установку эскалаторов. Все подъемное оборудование было изготовлено на российских предприятиях, включая завод в Санкт-Петербурге.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, станция расположена на пересечении улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова. По проекту это платформа мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями, где установили 7 эскалаторов протяженностью около 18 метров каждый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.