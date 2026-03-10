В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города". В центре внимания были вопросы безопасности, цен и правил дорожного движения.

В частности, участники собрания обсудили изменения, которые сделали бы поездки на такси комфортнее. Например, секретарь Московского городского комитета КПРФ, член бюро МГК КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Николай Зубрилин считает, что необходимо сделать более щадящий режим посадки пассажиров возле остановок общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

