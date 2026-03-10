Форма поиска по сайту

10 марта, 23:00

Транспорт

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города"

В России могут ограничить цены на такси во время непогоды

"Новости дня": 54 пригородных автобусных маршрута войдут в транспортную систему Москвы

Новости регионов: Магаданскую область накрыли сильные метели

Вывозные рейсы из Дубая и Дохи прибудут в Москву 10 марта

Москвичи раскрыли схему парковки за чужими шлагбаумами

Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

"Новости дня": Москва стала лидером по уровню безопасности дорожного движения в России

Рост цен на такси во время непогоды могут ограничить в России

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города". В центре внимания были вопросы безопасности, цен и правил дорожного движения.

В частности, участники собрания обсудили изменения, которые сделали бы поездки на такси комфортнее. Например, секретарь Московского городского комитета КПРФ, член бюро МГК КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Николай Зубрилин считает, что необходимо сделать более щадящий режим посадки пассажиров возле остановок общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕкатерина Ефимцева

