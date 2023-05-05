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Транспорт

График движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 5 мая

График движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 5 мая

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Расписание электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится 5 мая. Интервалы движения поездов также будут увеличены до 30 минут днем, а после 20:00 – до 40 минут. В пиковые часы составы поедут в обычном режиме. Кроме того, ряд электричек будет следовать от станции Сходня, она же станет конечным пунктом.

На работе электричек скажутся и длинные выходные. С 6 по 8 мая пригородные поезда на всех направлениях будут ходить по расписанию субботы, а 9 мая – по воскресному графику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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