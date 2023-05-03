Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента полного запуска линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За два месяца с момента полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пассажиры проехали по ней 53,4 миллиона раз. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Число поездок по линии в будний день составляет более миллиона. Самыми популярными станциями у пассажиров являются "Каширская" (37,8 тысячи поездок), "Сокольники" (36,6 тысячи поездок) и "Текстильщики" (34,5 тысячи поездок).

"Максимальное число поездок после отмены бесплатного проезда зафиксировано 21 апреля – почти 1,08 миллиона", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что с момента полного запуска линии в столице начали фиксировать снижение числа машин на дорогах. Автомобилей стало меньше на 15–17 тысяч штук.

Полный запуск БКЛ позволил разгрузить до 23% участки Кольцевой линии метро, Московского центрального кольца (МЦК) (до 16%), Люблинско-Дмитровской (до 12%) и Таганско-Краснопресненской линий (до 8%).

Ранее выяснилось, что самой красивой станцией БКЛ москвичи считают "Марьину Рощу". Подобный выбор сделал 21% участников голосования на сайте проекта "Активный гражданин". Второе место присвоили "Рижской", третье – "Нагатинскому Затону".



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