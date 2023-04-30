На нескольких станциях московского метро закроют на ремонт эскалаторы в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько станций московского метро в мае закроют на ремонт эскалаторы. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

Список станций и сроки ремонта эскалатора:

станция "Лубянка" Сокольнической линии (выходы № 2–6) – с 11 мая по 30 июня;

станция "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии (выход № 6) – с 11 мая по 30 июня;

станция "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии (выход № 2) – с 12 мая по 29 июня;

станция "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) – с 15 мая по 12 июля.

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Сергей Собянин рассказал, как Московский метрополитен подготавливается к летнему сезону. В частности, по словам градоначальника, на всех станциях столичной подземки идет генеральная уборка.

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