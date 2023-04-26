В Дептрансе заявили, что движение на закрытом участке зеленой линии метро запустят в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Замоскворецкой линии московского метро "Автозаводская" – "Орехово" откроют в мае, сообщил заместитель руководителя Дептранса Роман Латыпов.

"В мае 2023 года мы планируем открыть Замоскворецкую линию", – ответил Латыпов на соответствующий вопрос.

Участок зеленой линии метро Москвы "Автозаводская" – "Орехово" временно закрыли 12 ноября прошлого года в связи со строительством тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицына" до "Кантемировской". Необходимость работ объясняется "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".

Ранее на строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро завершили возведение монолитного свода. Глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев заявил, что на данный момент на станции уложено порядка 43 тысяч кубометров бетона. Сейчас продолжается строительство вестибюлей.