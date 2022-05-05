В Москве построят еще 30 км велодорожек в 2022 году

В столице появятся еще 30 километров велодорожек в 2022 году. Новые маршруты затронут не только центр города.

Прокатиться на велосипеде с комфортом и без конфликтов с пешеходами и автолюбителями можно будет и в других районах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.