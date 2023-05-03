Росавиация запустит аналог Flightradar24 для беспилотников

Росавиация запустит сервис для беспилотников, аналогичный Flightradar24. Как сообщили СМИ, движение дронов по интерактивной карте смогут отслеживать только государственные структуры.

Представитель ведомства добавил, что уже функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной Сети общего пользования. Она и должна стать основой для разработки и развития нового сервиса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.