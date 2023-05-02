В США оценили атаки украинских БПЛА на объекты в РФ, напомнив Москве об ответственности

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Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и пытаться привлечь Москву к ответственности за начало военной операции, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя атаки беспилотников на объекты в России. Его слова передает РБК.

"Я думаю, что для всех нас здесь очень, очень важно помнить, что одна страна агрессивно вторгается, пытается стереть границы другой. И это Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, уничтожить ее национальную идентичность", – заявил представитель Госдепа.

Он пообещал, что Штаты продолжат предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности.

1 мая два беспилотника попытались атаковать Крым и Севастополь. О происшествии рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев. В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что на западе Крыма был сбит БПЛА. Также он отметил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины атаковали Суджанский район Курской области. В результате обстрела села Горналь и Гуево оказались обесточены.

Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника