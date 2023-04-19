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Новая модель электровелосипеда появится в прокате в столице

Новая модель электровелосипеда появится в прокате в столице

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В Москве стартует велосезон. Прокатные велосипеды уже начали устанавливать на станциях по всему городу. Всего будет 776 станций, там можно арендовать электрические и механические велосипеды.

Кроме того, скоро можно будет протестировать новую модель электровелосипеда 2.0. У них есть система-ассистент, которая помогает крутить педали и разгоняться до 25 километров в час. Это максимальная разрешенная скорость, после этого автомотор отключается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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