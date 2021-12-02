РЖД запустит дополнительные составы на новогодние праздники

На новогодние и рождественские праздники РЖД запустят более 500 дополнительных поездов дальнего следования.

Количество составов увеличат с 24 декабря по 9 января на самых популярных маршрутах. Из Москвы будет больше ходить поездов в Питер, Казань, Нижний Новгород, Старый Оскол, Адлер и другие города. А еще в период новогодних праздников будут курсировать специальные туристические вагоны. Из столицы на таком можно будет отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.