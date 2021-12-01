В Москве завершился сезон аренды велосипедов и самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до весны закрылись все станции аренды велосипедов и самокатов, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

В Дептрансе уточнили, что за прошедший сезон порядка 5 миллионов раз москвичи брали в аренду велосипеды, а самокаты – 8,3 миллиона раз.

"В этом сезоне мы увеличили парк велосипедов и самокатов, установили много велопарковок, расширили географию работы сервисов: самокаты и велосипеды появились даже за МКАД", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три новые станции велопроката появились в столичном районе Измайлово. Они находятся по адресам Измайловский проспект, 53А, строение 1, Измайловское шоссе, 69Д, строение 2, а также вблизи выхода 1 со станции метро "Партизанская" и на улице Ибрагимова, 32.