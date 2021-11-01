Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители Москвы могут получить 11 бонусных рублей за каждую поездку на велосипеде. Акция доступна владельцам сезонных прокатных абонементов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Такой подарок мы подготовили вместе с "Велобайком" и ВТБ. Погода на улице прекрасная, и многие из вас активно пользуются велопрокатом", – говорится в сообщении.
Для получения бонусов необходимо не только иметь сезонный абонемент, но и проехать на велосипеде не менее пяти минут, а также зафиксировать начало и конец на разных станциях.
Потратить накопившиеся бонусные рубли можно будет в следующем велосезоне в столице.
Ранее сообщалось, что в Москве сезон велопроката продлили до 30 ноября. Однако с 1 ноября арендовать можно только механические велосипеды.
Сезон велопроката в Москве продлили до конца осени
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