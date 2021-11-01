Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы могут получить 11 бонусных рублей за каждую поездку на велосипеде. Акция доступна владельцам сезонных прокатных абонементов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Такой подарок мы подготовили вместе с "Велобайком" и ВТБ. Погода на улице прекрасная, и многие из вас активно пользуются велопрокатом", – говорится в сообщении.

Для получения бонусов необходимо не только иметь сезонный абонемент, но и проехать на велосипеде не менее пяти минут, а также зафиксировать начало и конец на разных станциях.

Потратить накопившиеся бонусные рубли можно будет в следующем велосезоне в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве сезон велопроката продлили до 30 ноября. Однако с 1 ноября арендовать можно только механические велосипеды.

