Фото: tiktok.com/@vitaliybrovkin

Следователи начали проверку после конфликта в вагоне поезда МЦК. Об этом сообщила помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Видео о конфликте в вагоне скоростного электропоезда Московского центрального кольца удалось выявить во время мониторинга средств массовой информации", – говорится в сообщении.

В настоящее время участников инцидента устанавливают с помощью записей с камер. Во время проверки специалисты дадут правовую оценку случившемуся на наличие признаков преступления по статье "Хулиганство".

Сообщение о потасовке, произошедшей между пассажирами поезда МЦК, поступило в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая вечером 14 ноября. При этом никаких заявлений от граждан не поступало.