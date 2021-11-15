Полиция выясняет обстоятельства драки в вагоне поезда на МЦК

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Транспортная полиция проводит проверку после драки, произошедшей в вагоне поезда на Московском центральном кольце. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

Сообщение о потасовке, произошедшей между пассажирами поезда МЦК, поступило в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая вечером 14 ноября.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.

Ранее сообщалось, что конфликт в столичном ресторане закончился поножовщиной. Двое мужчин устроили драку. Еще один человек попытался их разнять. Один из участников конфликта нанес двум другим травму острым предметом, а затем скрылся с места происшествия.

