Материалы прокурорской проверки по факту поножовщины в центре Москвы передали в СК

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В территориальный отдел столичного управления СК РФ направили материал прокурорской проверки по факту поножовщины у кафе в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Орган указал на необходимость процессуальной оценки действий подозреваемого по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство").

Инцидент произошел на Неглинной улице в ночь на 13 ноября в 02:18. По предварительной информации, между мужчина произошел конфликт, в результате которого трое человек получили ножевые ранения.

Пострадавшие 1980, 1996 и 1997 годов рождения обращались за медицинской помощью. Одному из из причинен тяжкий вред здоровью.

Пострадавшие рассказали, что ранения им причинил 36-летний мужчина.

