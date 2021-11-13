Конфликт в столичном ресторане закончился поножовщиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двое мужчин подрались в ресторане в центре столицы, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на Неглинной улице в 02:18. Двое мужчин устроили драку. Еще один человек попытался их разнять. Один из участников конфликта нанес травму двум другим острым предметом. Затем он скрылся с места происшествия.
Сейчас его разыскивает полиция. Пострадавшие оказались в больнице с колото-резаные травмами.
Ранее сообщалось о драке в Домодедове, которая произошла вечером 6 ноября. По предварительным данным, участие в конфликте приняли более 20 человек.
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