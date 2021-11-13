Конфликт в столичном ресторане закончился поножовщиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин подрались в ресторане в центре столицы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Неглинной улице в 02:18. Двое мужчин устроили драку. Еще один человек попытался их разнять. Один из участников конфликта нанес травму двум другим острым предметом. Затем он скрылся с места происшествия.

Сейчас его разыскивает полиция. Пострадавшие оказались в больнице с колото-резаные травмами.

Ранее сообщалось о драке в Домодедове, которая произошла вечером 6 ноября. По предварительным данным, участие в конфликте приняли более 20 человек.

