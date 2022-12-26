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"Актуальный репортаж": нейросеть будет проверять сочинения школьников

"Актуальный репортаж": нейросеть будет проверять сочинения школьников

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Сочинения школьников будет проверять нейросеть, этот эксперимент запустят в 2023 году. По предварительным оценкам, нейросеть разгрузит учителей на 20%. Однако ученики разделились на два лагеря, не все поддерживают технический прогресс за учительских столом.

Есть ли успешные случаи с использованием нейросетей в образовании в других странах? И способны ли роботы считать эмоции в текстах, как это делают учителя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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