"Актуальный репортаж": нейросеть будет проверять сочинения школьников

Сочинения школьников будет проверять нейросеть, этот эксперимент запустят в 2023 году. По предварительным оценкам, нейросеть разгрузит учителей на 20%. Однако ученики разделились на два лагеря, не все поддерживают технический прогресс за учительских столом.

Есть ли успешные случаи с использованием нейросетей в образовании в других странах? И способны ли роботы считать эмоции в текстах, как это делают учителя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.