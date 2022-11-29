Эксперт объяснил, как проверить качество автодеталей при покупке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дефицит запасных частей на автомобильном рынке привел к появлению новых брендов, которые ранее не были представлены в РФ. Как рассказал председатель правления российского "Союза автосервисов" Александр Пахомов, при покупке детали автомобилист может удостовериться в ее качестве, запросив у продавца сертификат соответствия. В нем указано, что товар прошел испытания и допущен к продаже в РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Потребитель может получить этот документ по первому требованию – выдается копия сертификата. В нем должен быть указан номер таможенной декларации, так путь этой детали к потребителю прозрачен", – объяснил эксперт.

В случае установки некачественной детали владелец может обратиться в автосервис с требованием устранить неисправность.

"По закону "О защите прав потребителей" сервисная организация несет ответственность за качество работы и запчастей, которые она устанавливает", – отметил Пахомов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в РФ снизилось число угонщиков автомобилей. В первые 10 месяцев текущего года в РФ было угнано 746 машин, в то время как в 2021-м – 1 531 автомобиль. Информацию о снижении числа угонов подтвердили в МВД России.



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