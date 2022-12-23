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"Ситимобил" начал внутреннее расследование по масштабной утечке личных данных

"Ситимобил" начал внутреннее расследование по масштабной утечке личных данных

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Компания "Ситимобил" начала проводить внутреннее расследование по масштабной утечке личных данных. Четыре тысячи фотографий паспортов водителей попали в свободный доступ.

Как заявили в компании, специалисты выясняют, хранились ли украденные данные в их системе и каким образом произошла утечка. Создан штаб по детальному разбору инцидента, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

Также сервис готовит уведомление в Роскомнадзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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