"Ситимобил" начал внутреннее расследование по масштабной утечке личных данных

Компания "Ситимобил" начала проводить внутреннее расследование по масштабной утечке личных данных. Четыре тысячи фотографий паспортов водителей попали в свободный доступ.

Как заявили в компании, специалисты выясняют, хранились ли украденные данные в их системе и каким образом произошла утечка. Создан штаб по детальному разбору инцидента, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

Также сервис готовит уведомление в Роскомнадзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.