Роскомнадзор призвал ужесточить ответственность за торговлю персональными данными.

Поставки оружия не принесут мир на Украину. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Около 75 тысяч россиян помогают жителям Донбасса в качестве волонтеров, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.