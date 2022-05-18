Водители сообщили о массовом сбое в автомобильных навигаторах

Водители столкнулись с массовым сбоем в автомобильных навигаторах. Например, машину в Москве навигационное приложение "Яндекса" перемещает в Воронежскую область, прямо в центр одного из местных озер.

Из-за чего возникла данная проблема? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

