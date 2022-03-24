"ВКонтакте" запускает приложение с фильмами и сериалами для Smart TV

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Соцсеть "ВКонтакте" запускает свой видеосервис "VK Видео" для Smart TV, в ближайшее время он станет доступен и для пользователей Apple TV, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

"Владельцам умных устройств доступна широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры", полупрофессиональный и пользовательский контент – в рекомендациях и подборках", – отмечается в сообщении.

В приложении есть вход через VK ID по QR-коду, однако чтобы посмотреть видео на Smart TV, регистрация в соцсети будет необязательной. Интеллектуальная система рекомендации даст пользователям возможность доступа к персонализированному контенту.

В компании уточнили, что в приложении пользователи получат доступ ко всем технологиям "VK Видео": быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К.

В свою очередь, главный исполнительный директор "ВКонтакте" и "VK Видео" Марина Краснова сообщила, что запуск нового продукта является ответом на запрос пользователей, так как на сегодняшний день все больше людей любят смотреть контент на большом экране.

Отмечается, что "ВКонтакте" начала фиксировать рекордные показатели активности, пользователи смотрят и публикуют больше видеоконтента. За последние недели на 40% выросло число просмотров видео "ВКонтакте", в 2 раза – загрузок коротких вертикальных видео в "Клипах".

По словам техдиректора "ВКонтакте" и "VK Видео" Александра Тоболя, 8 марта соцсеть достигла отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 715 миллионов просмотров клипов в день.

"Это происходит за счет прихода новых авторов с других платформ и роста активности контентмейкеров, которые уже давно представлены на площадке", – отметил Тоболь.

Ранее администрация "ВКонтакте" запустила специальное приложение, которое позволяет пользователям перенести в соцсеть все фото и видео из Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).