Компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 14

Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси на Тайвань. Все дело в том, что компания является основным клиентом тайваньского поставщика чипов. А материковый Китай начал вводить санкции против Тайваня. Поэтому часть электроники, а возможно и все произведенное на острове оборудование, теперь могут развернуть назад.

Особой проблемой для американской компании, по оценке западных СМИ, может стать тот факт, что топ-менеджеры компании-поставщика чипа были замечены со спикером палаты представителей США во время ее визита на остров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.